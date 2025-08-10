A notícia que atravessa o Brasil!

Avião cai nos Lençóis Maranhenses e mata piloto e veterinária

Aeronave anfíbia caiu próximo à Lagoa das Pedras; causas estão sob investigação.

Por Beatriz Silveira

10/08/2025 às 13:16

Notícias do Brasil – Um acidente aéreo no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, em Santo Amaro do Maranhão, deixou duas pessoas mortas neste sábado (9). As vítimas foram identificadas como o piloto Victor Manoel Britto, 43 anos, e a médica veterinária Bruna Emanoely, 23 anos, natural de Santa Inês (MA).

A aeronave, modelo anfíbio Super Petrel LS, fabricada em 2012, pertencia ao deputado estadual Francisco Nagib Buzar de Oliveira (PSB). De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o avião estava em situação regular.

No fim da tarde de sábado, o avião foi dado como desaparecido. Durante a madrugada, equipes do Corpo de Bombeiros localizaram os destroços e os corpos próximo à Lagoa das Pedras, em meio às dunas dos Lençóis Maranhenses.

Em nota publicada nas redes sociais, o deputado lamentou profundamente a tragédia e prestou solidariedade às famílias, destacando sua amizade com o piloto:

“Manoel era um amigo muito próximo que a aviação me presenteou. Um jovem cheio de vida, apaixonado, com tantos sonhos pela frente. Sua partida precoce nos deixa um vazio imenso e uma dor difícil de expressar em palavras.”

As causas do acidente serão investigadas por órgãos competentes da aviação civil. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de São Luís ainda de madrugada, onde aguardam liberação para sepultamento.

O caso comoveu familiares, amigos e a comunidade local, pela tragédia ocorrida em uma das regiões turísticas mais conhecidas do Maranhão.

