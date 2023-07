Avião com integrantes do Governo desaparece do radar

Servidores do Governo desapareceram, nesta segunda-feira (3), durante um voo em um avião particular de pequeno porte na Serra do Mar, no Paraná. A aeronave desapareceu no radar.

O avião decolou do Aeroporto Regional Orlando de Carvalho, em Umuarama, às 7h50, com destino a cidade de Paranaguá, no litoral do estado. De acordo com informações do governo estadual, servidoras de alto escalão da administração pública estavam na aeronave, que tinham uma reunião de trabalho na cidade para qual embarcaram.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Cindacta mandou um avião especializado em buscas de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para essa área. O Governo do Paraná também deixou à disposição helicópteros da Casa Militar, do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas e do Corpo de Bombeiros para continuar as buscas nesta terça-feira (4).

Redação AM POST