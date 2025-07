Avião da Azul faz pouso de emergência em Brasília após queda de altitude

Notícias do Brasil – Um voo da Azul Linhas Aéreas precisou realizar um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Brasília nesta quinta-feira (17), após declarar situação de emergência durante o trajeto. A aeronave, que saiu de São José do Rio Preto (SP) com destino a Maceió (AL), enfrentou uma queda brusca de altitude e teve de alterar sua rota.

De acordo com dados do site Flight Aware, o avião perdeu altitude de forma significativa em apenas oito minutos, descendo de 11.850 para 3.060 metros. A causa da emergência ainda não foi divulgada oficialmente pela companhia aérea.

A Inframerica, concessionária responsável pelo terminal brasiliense, informou por meio de nota que, assim que o protocolo de emergência foi ativado, equipes de bombeiros civis e profissionais de saúde foram posicionadas ao lado da pista para receber a aeronave. O pouso ocorreu com segurança e sem feridos.

Ainda segundo a administradora do aeroporto, a operação da aeronave não impactou os demais voos, já que o terminal conta com duas pistas independentes. As decolagens e pousos seguiram normalmente ao longo da tarde.

A Azul ainda não se pronunciou sobre as causas da emergência ou se haverá qualquer investigação técnica. O caso chamou a atenção de passageiros e internautas, especialmente após a divulgação da variação abrupta de altitude registrada em tempo real.