Avião da Gol arremete para evitar batida com aeronave da Latam

Um avião da Gol que se aproximava do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, precisou arremeter na manhã desta segunda-feira (18) para evitar a colisão com outra aeronave da Latam que estava na pista e se preparava para levantar voo.

Imagens registradas por sistemas privados de navegação aeronáutica registraram o momento de aproximação das duas aeronaves, por volta das 9h54.

A arremetida é um procedimento normal e seguro na aviação. Os voos envolvidos no incidente são os LA3610, da Latam, e o G1209, da Gol, que vinha de Porto Alegre.

A responsabilidade sobre os pousos e decolagens em Congonhas é do controle de tráfego aéreo –a cargo do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), órgão ligado à Aeronáutica. É o controlador que autoriza cada aeronave a pousar ou decolar, e monitora a aproximação de aviões no entorno do aeroporto.

Por meio de nota, a GOL confirmou que o voo 1209 “efetuou uma arremetida durante o seu processo de aterrissagem em São Paulo devido à presença de aeronave de uma companhia congênere na pista” e disse que “todo o procedimento seguiu os mais rígidos protocolos de Segurança, valor número 1 da Companhia”.

Segundo a empresa, “depois de liberada a pista, a aeronave retomou sua posição e pousou em Segurança às 10h05, hora local”.

Já a Latam disse, por meio de nota, que “não registrou nenhuma irregularidade na sua operação no voo LA3610 (São Paulo-Congonhas / São José do Rio Preto) e em nenhum outro voo nesta segunda-feira (18).”

