Avião militar dos EUA pousa em Porto Alegre e levanta especulações sobre missão no Brasil

Notícias do Brasil – Na tarde desta terça-feira (19), um avião da Força Aérea dos Estados Unidos chamou a atenção ao pousar no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre (RS). A aeronave, identificada como um Boeing C-32B de matrícula 00-9001, chegou à capital gaúcha às 17h13, após decolar de San Juan, em Porto Rico. Poucas horas depois, às 19h52, o avião deixou o aeroporto brasileiro com destino a Guarulhos, em São Paulo.

A movimentação despertou curiosidade entre passageiros e especialistas em aviação, já que o pouso não havia sido previamente anunciado. De acordo com informações de rastreio aéreo, o C-32B iniciou sua rota ainda na segunda-feira (18), partindo de Wrightstown, Nova Jersey, com escala em Tampa, na Flórida, antes de seguir para Porto Rico e, por fim, Porto Alegre.

A Fraport Brasil, empresa responsável pela administração do aeroporto, confirmou o pouso, mas não informou o motivo da passagem da aeronave militar pela capital gaúcha. Procuradas, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e a Força Aérea Brasileira (FAB) também não se manifestaram até o fechamento desta reportagem.

O C-32B é uma versão militar do tradicional Boeing 757-200, especialmente configurado para transporte de autoridades de alto escalão dos Estados Unidos. Segundo o Air Mobility Command, que opera o modelo, a aeronave possui capacidade para até 45 passageiros, além de alcance de 5,5 mil milhas náuticas sem reabastecimento. O jato também é equipado com sistemas avançados de comunicação e segurança, sendo considerado estratégico para missões sensíveis e de caráter internacional.

Embora seja comumente utilizado para transporte de membros do governo norte-americano, como presidente, vice-presidente, secretários de Estado e líderes militares, a presença do C-32B em Porto Alegre ainda gera questionamentos. A passagem pelo Brasil pode estar relacionada a operações diplomáticas, logísticas ou de inteligência, mas nenhuma explicação oficial foi divulgada.