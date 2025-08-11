A notícia que atravessa o Brasil!

Azul encerra 53 rotas e foca operações em três principais cidades no Brasil

Companhia aérea busca reforçar caixa, reduzir dívidas e concentrar operações em aeroportos estratégicos.

Por Beatriz Silveira

11/08/2025 às 19:16

Notícias do Brasil – A Azul Linhas Aéreas confirmou que irá descontinuar 53 rotas aéreas em 13 cidades brasileiras, consideradas de baixo retorno financeiro. A medida faz parte do processo de reestruturação da empresa, alinhado ao plano de negócios apresentado no âmbito do Chapter 11, instrumento jurídico semelhante à recuperação judicial utilizado no Brasil.

No documento divulgado em agosto, a companhia detalhou ações para reorganizar sua malha aérea, otimizar o uso da frota, reduzir despesas operacionais e ampliar a geração de receita. Outra meta é minimizar riscos relacionados à variação cambial. A estratégia inclui ainda a redução de mais de US$ 2 bilhões de sua dívida, além da captação de R$ 1,6 bilhão (cerca de US$ 670 milhões) para reforço de caixa e US$ 950 milhões para investimentos de capital na fase pós-recuperação.

Leia também: Presidente da CMM, David Reis destaca prioridades para segundo semestre de 2025 na Câmara

Com a nova configuração, a Azul pretende concentrar suas operações em seus principais hubs nacionais: o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), o Aeroporto de Confins, em Belo Horizonte (MG), e o Aeroporto de Recife (PE).

Procurada pela CNN Brasil para informar quais cidades deixarão de receber voos, a empresa destacou que a decisão representa um “ajuste entre oferta e demanda” e reforçou que a reestruturação busca manter a sustentabilidade de longo prazo das operações. No entanto, não divulgou oficialmente a lista das localidades afetadas, o que deixa em suspense os passageiros que utilizam essas rotas.

 

