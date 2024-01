Bancada evangélica reage à revogação da isenção fiscal a líderes religiosos pelo governo Lula

A bancada evangélica no Congresso Nacional demonstrou indignação com a recente decisão da Receita Federal de revogar a norma que garantia isenção fiscal a líderes religiosos. O benefício, que havia sido concedido às vésperas das eleições de 2022, durante o governo do presidente Jair Bolsonaro, teve o objetivo de conquistar o apoio dos evangélicos em sua tentativa de reeleição. No entanto, a medida despertou críticas da oposição e agora é alvo de polêmica.

Líderes evangélicos classificam a decisão como lamentável

O líder da bancada evangélica na Câmara dos Deputados, Silas Câmara (Republicanos-AM), expressou seu descontentamento em relação à revogação da isenção fiscal. Para ele, a decisão não faz sentido, especialmente considerando as declarações do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de querer se aproximar dos evangélicos. Câmara classificou a ação da Receita Federal como lamentável, evidenciando o descontentamento dos líderes religiosos com a medida.

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF), vice-presidente da Frente Parlamentar Evangélica no Senado, utilizou suas redes sociais para criticar a revogação da isenção fiscal. Em sua publicação, ela alertou que a perseguição aos evangélicos estava se concretizando, e que o objetivo por trás dessa ação era tornar a vida dessas lideranças religiosas ainda mais difícil. Alves mencionou também a situação de países na América Latina, onde líderes religiosos têm sido presos e expulsos em governos de esquerda.

Receita Federal alega falta de aprovação e TCU se manifesta

De acordo com a Receita Federal, a revogação da isenção fiscal se deu pelo fato de o ato de 2022 não ter sido aprovado pela subsecretaria de tributação, o que justificaria sua anulação. No entanto, o Tribunal de Contas da União (TCU) afirmou, por meio de nota oficial, que o processo que avalia a eficácia da isenção fiscal aos líderes religiosos ainda está em análise e negou ser o responsável pela decisão da Receita Federal. Essa resposta do TCU gera ainda mais questionamentos sobre os motivos reais por trás da revogação.

Visão da bancada evangélica sobre a ação do governo Lula

Os líderes da bancada evangélica veem a decisão da Receita Federal como uma afronta às religiões e uma tentativa de enfraquecer a influência dos líderes evangélicos. A revogação da isenção fiscal é interpretada como parte de uma estratégia do governo Lula para limitar o poder e a liberdade das lideranças religiosas. Essa visão alimenta a oposição entre a bancada evangélica e o governo atual.

A revogação da isenção fiscal concedida aos líderes religiosos pelas autoridades fiscais gerou forte reação por parte da bancada evangélica. Os parlamentares consideram a medida injusta e interpretam como um movimento do governo Lula para diminuir a influência dos líderes evangélicos. Essa decisão polêmica coloca em debate a relação entre o Estado e as organizações religiosas e gera questionamentos sobre a intenção por trás da revogação. O desenrolar desse cenário promete continuar sendo objeto de discussão e posicionamentos da bancada evangélica no Congresso Nacional.