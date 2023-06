Banco demite homem preso por sequestrar, dopar e estuprar menina de 12 anos

O presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, anunciou nesta quinta-feira (29), que foi demitido o servidor, Daniel Moraes Bittar, preso por dopar, sequestrar e estuprar uma menina de 12 anos na capital federal. O homem trabalhava no banco desde 2015.

“Tomamos conhecimento dos fatos hoje”, informou Paulo Henrique Costa. “Não vamos tolerar nenhum tipo de assédio, em especial o sexual e contra menor de idade. Vamos encerrar o vínculo empregatício dele com a instituição financeira imediatamente”, garantiu o executivo, em contato com o site Metrópoles.

Ainda de acordo com o site, Bittar trabalhava como analista de tecnologia da informação. Ele integrava o núcleo de sistemas externos da empresa. Preso na quarta-feira 28, a última vez que compareceu ao serviço foi na última quinta, 22. Depois, pegou um dia de folga e, para os demais, alegou que estava cuidando da mãe com problemas de saúde.

Agora demitido do banco BRB por ter sequestrado e estuprado uma menina de 12 anos, Daniel Moraes Bittar fazia questão de se apresentar como esquerdista nas redes sociais. Pelo Facebook e Instagram, ele postava fotos em que aparecia em manifestações com adesivo de Lula no peito e segurando bandeiras do PT. Ele também tem publicações contra a pedofilia.

Fui ver a conta do Twitter do Pedófilo Daniel Moraes Bittar, que sequestrou uma menina de 12 anos e a carregou dentro de uma mala, e algo de curioso me chamou atenção. Reparem nas curtidas dele. O monstro é fã do dep. Janones (@AndreJanonesAdv). pic.twitter.com/Xvbw9X4lcJ — 〽️ (@Miguel_100001) June 29, 2023

No momento da prisão, Daniel disse: “Eu ainda não fiz nada com ela. Estávamos só conversando”. O suspeito afirma que raptou a menina em Goiás e não medicou a vítima. O homem foi preso em flagrante e levado à 5ª Delegacia de Polícia Civil, na Asa Norte. O caso passa a ser investigado na 2ª Delegacia de Polícia, na Área Central de Brasília.

