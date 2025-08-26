Banco do Brasil nega bloqueio de cartões internacionais de Alexandre de Moraes

Notícias do Brasil – O Banco do Brasil negou ter cancelado cartões de crédito internacionais do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em razão das sanções impostas pelos Estados Unidos com base na chamada Lei Magnitsky, durante o governo de Donald Trump. A instituição financeira informou, em caráter reservado, que não houve nenhum bloqueio desse tipo.

PUBLICIDADE

O assunto ganhou repercussão nas redes sociais após especulações de que o Banco do Brasil teria sido o responsável pelo bloqueio, já que é a instituição encarregada de realizar a folha de pagamento dos ministros do Supremo. Entretanto, o vínculo do BB com o pagamento de salários não implica, necessariamente, que os magistrados utilizem os demais serviços oferecidos pelo banco, como cartões de crédito.

Leia também: Deputados federais do Amazonas já gastaram mais de R$ 2,2 milhões com ‘Cotão’ em 2025

PUBLICIDADE

A apuração da coluna revelou que Alexandre de Moraes realmente teve um cartão da bandeira Mastercard bloqueado, mas a medida partiu de outra instituição financeira, e não do Banco do Brasil. Diante da situação, foi oferecido ao ministro um cartão da bandeira Elo, de circulação nacional.

O regulamento da Elo, vale destacar, impede que a empresa mantenha qualquer tipo de relação comercial com clientes que estejam sob sanções aplicadas pelo governo dos Estados Unidos. Apesar disso, o Banco do Brasil reforçou que não tomou nenhuma medida de bloqueio relacionada ao ministro.