Brasil

Band é condenada a indenizar Pablo Marçal em R$ 50 mil após apresentador chamá-lo de “lixo humano”

Na ação, a defesa de Pablo Marçal argumentou que as falas configuraram ofensas pessoais que ultrapassaram os limites da liberdade de imprensa.

Por Jonas Souza

01/10/2025 às 19:33

Notícias do Brasil  – A Justiça de São Paulo condenou a TV Bandeirantes (Band) a pagar R$ 50 mil em indenização por danos morais ao político e ex-coach Pablo Marçal, após ele ter sido chamado de “lixo humano”, “mané”, “canalha” e “zé ruela” durante um programa ao vivo. A decisão, publicada nesta quarta-feira (1º), ainda cabe recurso.

As declarações foram feitas pelos jornalistas Reinaldo Azevedo e Luiz Megale no contexto das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em 2024. Na ocasião, Marçal acusou autoridades locais de barrar a entrada de caminhões com doações destinadas às vítimas. A Band, no entanto, noticiou que a versão era falsa, sustentando que os veículos estariam carregando mercadorias sem nota fiscal e acima do peso permitido.

Polêmica nas enchentes do RS

Durante a cobertura, o apresentador Reinaldo Azevedo criticou duramente Marçal:

“Mentiras absurdas, especialmente a de um sujeito, um tal de Pablo Marçal, um coach. É muito impressionante que as pessoas se dirijam ao local da tragédia para fazer proselitismo barato. Que tipo de gente é essa? Que tipo de lixo humano faz isso?”, disparou.

Na ação, a defesa de Pablo Marçal argumentou que as falas configuraram ofensas pessoais que ultrapassaram os limites da liberdade de imprensa e do direito à crítica, caracterizando difamação. Além disso, o político afirmou que foi alvo de “fake news” por parte da emissora.

A Justiça paulista entendeu que as expressões utilizadas foram ofensivas e lesivas à honra do autor, determinando o pagamento da indenização por parte da Band. O valor fixado foi de R$ 50 mil. Apesar da condenação, a emissora ainda pode recorrer da decisão.

