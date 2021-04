Bandeiras nazistas no Palácio Laranjeiras são para série da Globo

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Uma foto, de bandeiras nazistas no Palácio Laranjeiras, residência oficial do governador em exercício, Claudio Castro (PSC), na Zona Sul do Rio de Janeiro, foi um assunto bastante comentado nas redes sociais, nesta quarta-feira (28). Diante dos questionamentos feitos em postagens do Twitter, o perfil do governo se pronunciou para esclarecer o caso.

De acordo com um comunicado oficial, o palácio foi usado para a gravação de uma série da Globo.

– O Palácio Laranjeiras é frequentemente usado como locação. Nos próximos dias, ele será palco da gravação de uma obra de ficção, e as bandeiras fazem parte da ambientação – informou o Governo do Rio de Janeiro.

Segundo o jornal O Globo, as bandeiras fazem parte da cenografia de gravações de O Anjo de Hamburgo, série feita uma parceria entre a Globo e a Sony Pictures. A produção contará a história de Aracy de Carvalho que, durante a Segunda Guerra Mundial, trabalhou no Consulado Brasileiro na Alemanha, e ajudou centenas de judeus a fugir.

Na trama, a atriz Sophie Charlotte dará vida a Aracy e Rodrigo Lombardi será João Guimarães Rosa. O elenco conta ainda com nomes como Tarcísio Filho e Gabriela Petry.

