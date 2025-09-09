Banheiro químico pega fogo na Esplanada dos Ministérios, em Brasília

Notícias do Brasil – Um incêndio em um banheiro químico chamou atenção na manhã desta terça-feira (9) na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. O banheiro estava instalado no gramado em frente ao Museu Nacional, formando uma coluna de fumaça preta visível a quilômetros de distância, a menos de 2 km do Supremo Tribunal Federal (STF), onde ocorre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente e trabalha para controlar as chamas. Até o momento, não há informações sobre a causa do incêndio nem indícios de ação de terceiros, e não há registro de feridos.

A proximidade com o STF aumentou a repercussão do incidente. Autoridades de segurança acompanham o caso para garantir que o fogo não represente riscos adicionais a prédios ou pessoas nas redondezas. Equipes de investigação irão apurar a origem do incêndio, enquanto servidores e visitantes são orientados a evitar a área próxima ao Museu Nacional até que a fumaça seja totalmente controlada.

