Banhista é atacado com machado, foge para cachoeira e morre afogado

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Gilberto Batista Júnior (foto em destaque), de 34 anos, foi atacado por um homem com um machado durante um passeio em uma lagoa de Barra de São Francisco, no Espírito Santo. Ele tentou fugir para uma cachoeira da região e acabou morrendo no local.

Segundo a Polícia Civil, o banhista tentou fugir das agressões correndo para uma cachoeira da região, mas foi surpreendido por uma cãibra e se afogou, morrendo ainda no local.

Continua depois da Publicidade

O caso aconteceu nessa quarta-feira (31/3). Segundo amigos que acompanhavam o empresário no passado, um homem transtornado chegou à lagoa já brigando com Gilberto. Pouco depois, o suspeito, ainda não identificado, atacou a vítima com um machado.

“Ele apareceu correndo atrás de Juninho com um machado. Outros amigos nossos seguraram o cara lá, mas Juninho foi para a água bem longe da margem. Aí acabou dando câimbra, um amigo tentou entrar pra ajudar, mas não conseguiu”, contou um dos colegas, que não quis ser identificado.

Uma outra versão foi contada pelos policiais militares ao delegado de plantão, Daniel Nogueira. Segundo eles, Gilberto e o suspeito entraram em luta corporal por conta da atual namorada do empresário, que seria ex do suspeito.

Continua depois da Publicidade

“O que temos de informações é de que eles brigaram, entraram em luta corporal e o rapaz estava com uma machadinha. Ainda não se pode atestar se a vítima se afogou por causa do suspeito, mas o objeto foi apreendido pela polícia ontem mesmo”, explicou o delegado.

O Corpo de Bombeiros informou, por meio de nota, que receberam o chamado às 18h30 para atender uma ocorrência de afogamento. “As equipes foram até a região, mas não conseguiram encontrar a vítima. Na manhã de hoje, o Notaer transportou a equipe de mergulho da Corporação até o local e, após as buscas, um homem foi localizado em óbito” informou o órgão ao UOL.

Continua depois da Publicidade

O acusado do ataque com a machadinha se apresentou à delegacia e afirmou que tentou ajudar a vítima. “Ele disse e outras pessoas também falaram que, quando ele viu o Gilberto se afogar, tentou ajudar, mas não conseguiu” disse Nogueira.

O delegado plantonista liberou o rapaz por falta de provas e encaminhou a ocorrência ao delegado do dia, que deve abrir um inquérito para investigar o caso. A Polícia Civil informou ainda as equipes ainda estão realizando diligências para colher informações sobre o crime.

Continua depois da Publicidade

*Fonte: Metrópoles