Banhistas afirmam que praia do rio Tapajós foi totalmente esvaziada por seguranças de Lula para ‘descanso’ do presidente

Banhistas que aproveitavam o último domingo (6) em uma praia do rio Tapajós, no Pará, afirmaram que o local foi totalmente esvaziado por seguranças do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para que ele pudesse curtir o ‘descanso’ em seu dia de folga.

O técnico em eletrotécnica Neemias Costas relatou que sete embarcações ancoradas na praia do Araria, cada uma com cerca de 20 famílias, foram abordadas por agentes da escolta do petista. De acordo com ele, a determinação foi de saída imediata.

— Chegamos por volta de 8h30 na praia. Antes disso, fizemos os procedimentos de passar pela Capitania Fluvial de Santarém e foi liberado o nosso barco para passeio. Quando foi umas 10h, chegou uma lancha da Capitania e outra com policiais federais. Eles pediram para a gente se retirar da praia, porque o barco do presidente ia ancorar lá. Ficamos chateados com isso, estávamos no nosso lazer e havia autorização — queixou-se Neemias.

Neste domingo, Lula mergulhou nas águas do rio Tapajós e compartilhou imagens do passeio com os seguidores. “A beleza do Rio Tapajós faz a gente pensar na importância de cuidar de locais tão especiais e únicos. Que as pessoas possam conhecê-lo sem destruí-lo, preservando para o futuro. Que suas águas não sejam contaminadas por mercúrio. Não há garimpo ilegal que valha essa maravilha da natureza”, escreveu Lula nas redes sociais, ao publicar fotos do mergulho ao pôr-do-sol.

Desde a última sexta-feira (4), o presidente tira uns dias de descanso no Pará com assessores e a primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, às vésperas da Cúpula da Amazônia, que receberá chefes de Estado da região, nesta terça-feira, em Belém.

