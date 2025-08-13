A notícia que atravessa o Brasil!

Barbárie: Homem arrasta esposa pelos cabelos em cena horripilante; Veja vídeo

Vídeo chocante mostra agressão no Bairro Jardim Canaã; polícia deteve o agressor na Praça da Bíblia.

Por Marcia Jornalist

13/08/2025 às 09:46

Notícias do Brasil – Na noite desta terça-feira (12), a Polícia Civil prendeu um homem acusado de agredir e arrastar a própria esposa pelos cabelos no meio da rua, em Uberlândia, Minas Gerais.

A violência aconteceu no último domingo (10), no Bairro Jardim Canaã, mais precisamente no Assentamento Irmã Dulce.

De acordo com relatos de vizinhos, o casal é conhecido por constantes discussões e episódios de violência doméstica. Embora tenham ouvido gritos e agressões anteriormente, ninguém presenciou até então uma cena tão grave como a registrada em vídeo.

Por medo, os moradores não acionaram a Polícia Militar no momento do ocorrido.

A vítima foi vista pela última vez na segunda-feira (11), quando saiu da residência levando uma mochila e o cachorro do casal. A Polícia Militar informou que não houve registro de boletim de ocorrência porque não foi acionada durante o episódio.

O agressor foi localizado e detido na Praça da Bíblia, sendo encaminhado à Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam) para os procedimentos legais.

O caso reforça a importância da denúncia e do apoio às vítimas de violência doméstica, para que possam receber proteção e justiça.

