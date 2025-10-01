A notícia que atravessa o Brasil!

Barroso avalia antecipar aposentadoria do STF e revela que decisão será definida após retiro espiritual

A aposentadoria compulsória do ministro, está prevista para 2033, quando completará 75 anos.

Por Natan AMPOST

01/10/2025 às 10:38 - Atualizado em 01/10/2025 às 10:43

Notícias do Brasil – O ministro Luís Roberto Barroso, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), levantou a possibilidade de deixar a Corte antes da aposentadoria compulsória, prevista para 2033, quando completará 75 anos. A declaração foi feita nesta terça-feira (30), durante participação em um evento do Lide, e repercutiu fortemente no meio político e jurídico.

Barroso, que completou 12 anos e três meses como integrante do STF, afirmou que ainda está em fase de reflexão e que pretende tomar uma decisão definitiva em outubro, após um retiro espiritual. “Estou há 12 anos e mais de três meses e posso ficar ainda mais oito anos. É muito difícil deixar o Supremo, que é um espaço relevante para quem gosta do Brasil e tem compromissos com o país, como eu tenho. Mas há outros espaços relevantes na vida brasileira, de modo que estou considerando todas as possibilidades, inclusive a de ficar”, disse o ministro.

A fala ocorre em meio a sanções dos presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra ministros da Suprem Corte brasileira acusada de perseguir o ex-presidente Jair Bolsonaro.

No último domingo, em entrevista à GloboNews, Barroso revelou que fará um retiro espiritual de uma semana fora do Brasil, no próximo mês, para avaliar os caminhos de sua carreira. “Eu gosto do STF, tenho uma relação boa com meus colegas, mas às vezes tenho a sensação de ter cumprido um ciclo”, declarou.

A fala reacende especulações sobre o futuro de Barroso fora da Corte, já que ele é visto como um nome influente e com potencial papel em outros espaços de relevância institucional no país, seja no meio acadêmico, político ou em organismos internacionais.

Leia também: Irmã de Sabino Castelo Branco publica foto ao lado do ex-deputado nas redes sociais: "Te amo, meu lindo"

Na segunda-feira (29), Barroso deixou oficialmente a presidência do STF, cargo que ocupou por um ano. O ministro Edson Fachin assumiu a liderança da Corte para um mandato de dois anos.

Barroso também destacou o lado negativo de ocupar o cargo na Suprema Corte. “É a exposição das pessoas de quem voce gosta. Minha mulher sofria imensamente, porque as pessoas atacavam o Instagram dela, meus filhos, nenhum passou constrangimento. É um nível de maldade na rede social. Ter que andar na rua cheio de segurança. Esse é o contraponto”, disse.

