Brasil

Barroso diz que julgamento de Bolsonaro gera “grau de tensão” no país

A fala ocorreu durante um evento promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB),.

Por Jonas Souza

26/08/2025 às 20:21

Notícias do Brasil  – O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, declarou nesta segunda-feira, 25 de agosto de 2025, que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus acusados de participação em uma tentativa de golpe na data de 8 de janeiro de 2023 traz “algum grau de tensão” à população brasileira.

A fala ocorreu durante um evento promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), no qual Barroso foi homenageado com a Medalha Raymundo Faoro.

“Nós vivemos esse momento tenso, inevitável, dos julgamentos do 8 de janeiro e dos julgamentos do que, segundo a denúncia do procurador-geral da República, teria sido uma tentativa de golpe de Estado. É evidente que esses episódios trazem algum grau de tensão para o país”, afirmou o ministro.

Barroso ressaltou que o processo judicial em curso é necessário para colocar um ponto final em ciclos de afronta à Constituição. Ele frisou que “é imperativo o julgamento, porque o país precisa encerrar o ciclo em que se considerava legítima e aceitável a quebra da legalidade constitucional por não gostar do resultado eleitoral”.

