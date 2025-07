Barroso reage à decisão dos EUA de revogar vistos de ministros do STF; veja o que ele disse

Notícias do Brasil – O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, afirmou nesta segunda-feira (21) que trata com “importância e seriedade” a revogação dos vistos de entrada nos Estados Unidos de ministros da Corte. Apesar da gravidade da situação, Barroso evitou aprofundar comentários sobre a decisão do governo americano, limitando-se a dizer que está “observando os acontecimentos”.

“Trato esse assunto com importância e seriedade, mas ainda não é hora de comentar”, disse o ministro durante entrevista coletiva após uma palestra na sede da OAB do Ceará.

Na última sexta-feira (18), o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, anunciou o cancelamento dos vistos de Barroso e de outros sete ministros do Supremo. A medida foi interpretada como retaliação às decisões judiciais recentes contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, como a ordem de uso de tornozeleira eletrônica e outras restrições impostas por Alexandre de Moraes no inquérito que apura ataques à soberania nacional.

Barroso também aproveitou a ocasião para desmentir a frase “sempre haverá Paris”, atribuída a ele por perfis nas redes sociais após a divulgação da decisão americana. “Eu nunca disse que ‘sempre haverá Paris’”, declarou, rebatendo rumores que circularam entre apoiadores de Bolsonaro e opositores do STF.

Questionado sobre uma possível tentativa de interferência do governo norte-americano no Judiciário brasileiro, o presidente da Corte adotou um tom institucional. “Estamos apenas cumprindo o nosso papel como a Constituição e a legislação brasileira determinam”, afirmou.