A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Barroso reconhece clima de tensão às vésperas de julgamento de Bolsonaro no STF

Ex-presidente e aliados começam a ser julgados em setembro por suposta tentativa de golpe de Estado.

Por Fernanda Pereira

26/08/2025 às 08:26

Ver resumo

Foto: Thiago Gadelha

Notícias do Brasil – O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, afirmou nesta segunda-feira (25) que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete réus ligados à suposta trama golpista traz inevitavelmente um clima de tensão ao país.

Durante um evento na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Barroso frisou que as decisões da Corte serão tomadas com base em provas apresentadas nos autos, de forma transparente e em sessões públicas.

“Estamos vivendo um momento tenso, inevitável, dos julgamentos do 8 de janeiro e daqueles que, segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, teriam participado de uma tentativa de golpe de Estado. Esses episódios, naturalmente, geram algum grau de tensão para o país”, declarou.

Leia mais: Barroso é recebido com protestos durante palestra na Faculdade de Direito da USP

PUBLICIDADE

O ministro destacou ainda que é necessário pôr fim ao que chamou de “ciclo de rupturas institucionais”, lembrando episódios da história nacional em que a legalidade constitucional foi quebrada. “É imperativo o julgamento, porque o país precisa encerrar a ideia de que seria legítimo derrubar a ordem constitucional por discordância com o resultado das urnas”, afirmou.

O que será julgado

O caso será analisado pela Primeira Turma do STF, composta pelos ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Luiz Fux. O julgamento está previsto para ocorrer entre os dias 2 e 12 de setembro.

Bolsonaro e os demais réus respondem por crimes como:

PUBLICIDADE

organização criminosa armada;

tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

golpe de Estado;

dano qualificado por violência e grave ameaça;

deterioração de patrimônio tombado.

PUBLICIDADE

As penas podem ultrapassar 30 anos de prisão em caso de condenação.

Réus apontados como núcleo central da trama

Jair Bolsonaro – ex-presidente da República;

Alexandre Ramagem – ex-diretor da Abin;

PUBLICIDADE

Almir Garnier – ex-comandante da Marinha;

Anderson Torres – ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do DF;

Augusto Heleno – ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional;

Paulo Sérgio Nogueira – general e ex-ministro da Defesa;

Walter Braga Netto – ex-ministro da Defesa e candidato a vice em 2022;

Mauro Cid – tenente-coronel, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo traz limitações mas, isto não significa incapacidade. Todos temos alguma habilidade.

Nay Potarcio

Últimas notícias

Política

Senado vota alteração na Ficha Limpa que pode beneficiar ex-governadores e ex-deputados

Texto altera prazos da Lei da Ficha Limpa e foi apresentado pela filha do ex-deputado Eduardo Cunha.

há 3 minutos

Amazonas

Terreiro alerta sobre queda de barranco e cobra prefeito de Itacoatiara: ‘Estamos à beira de um desastre’

O fenômeno das chamadas “terras caídas” vem avançando ano após ano, reduzindo o terreno e colocando moradores em perigo.

há 34 minutos

Manaus

Mulher fica ferida em acidente de moto em Avenida do Parque dez, em Manaus; assista

Acidente ocorreu próximo ao Parque do Mindu.

há 40 minutos

Brasil

Justiça concede liberdade a empresário da Camisaria Colombo investigado por fraude

Paulo Jabur Maluf e o irmão haviam sido presos em operação que apura desvio de milhões.

há 59 minutos

Amazonas

Mulher acusada da morte de homem que ficou carbonizado em carro é presa no Amazonas

Valdirene da Silva Evangelista foi detida por cumplicidade no assassinato de um homem de 55 anos.

há 1 hora