Barroso terá que cancelar palestras nos EUA após ter visto cancelado por Trump

Notícias do Brasil – A decisão do governo do ex-presidente Donald Trump de suspender os vistos de entrada nos Estados Unidos para oito ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) teve impacto direto na vida profissional do atual presidente da Corte, ministro Luís Roberto Barroso. Reconhecido por sua atuação em instituições internacionais, Barroso teve compromissos acadêmicos em universidades norte-americanas comprometidos pela medida. A informação é da revista Veja.

Segundo fontes ligadas ao STF, Barroso já havia aceitado convites para participar de eventos e palestras em renomadas instituições como Yale, Stanford e universidades de Nova Iorque. O ministro também mantém uma relação acadêmica ativa com a Universidade de Harvard, onde já ministrou aulas e participou de seminários. A sanção imposta pelo governo Trump, entretanto, interrompe esse ciclo de intercâmbio intelectual e prestigioso diálogo entre o Judiciário brasileiro e o meio acadêmico norte-americano.

A medida anunciada por Trump teve como objetivo aumentar a pressão internacional sobre o Supremo, acusado por aliados de Bolsonaro de perseguição política. A suspensão dos vistos seria uma forma de forçar a Corte brasileira a reavaliar o tratamento jurídico dado a Jair Bolsonaro, que atualmente responde a uma série de investigações no Brasil e está cumprindo medidas cautelares.

Entre os oito ministros supostamente afetados pela sanção estão nomes que compõem a ala mais visada por apoiadores do ex-presidente, com destaque para Alexandre de Moraes, que teve seu nome citado diretamente no anúncio do governo norte-americano. No entanto, até o momento, não há confirmação oficial dos demais integrantes da lista de ministros com vistos suspensos.