BB e Fundação BB doam R$ 1 mi para atingidos por seca no Amazonas e lançam campanha

Amazonas – O Banco do Brasil e a Fundação BB realizaram uma contribuição de R$ 1 milhão para ajudar as pessoas afetadas pela seca no Estado do Amazonas. A doação marca o início de uma campanha promovida pelo banco e pela Fundação, que busca arrecadar recursos para fornecer alimentos e água potável à população amazonense. Unidades do conglomerado vão divulgar a campanha em múltiplos canais, junto a clientes pessoas físicas, jurídicas e de outros segmentos.

Os recursos doados serão direcionados para organizações sem fins lucrativos que atuam na região e serão responsáveis pela compra e distribuição de alimentos e água potável. Segundo o banco, o valor doado inicialmente irá beneficiar cerca de 4.000 famílias. Haverá apoio logístico por representações locais das Forças Armadas, em um cenário de dificuldade de acesso intensificado pela seca.

“O cenário de extrema escassez de chuvas na região amazônica reforça a importância das ações ASG (ESG, sigla para boas práticas ambientais, sociais e de governança) abrangerem o cuidado ambiental e o amparo às pessoas que ali vivem”, diz em nota a presidente do BB, Tarciana Medeiros. “Estivemos em Nova York em setembro, onde captamos recursos para a aplicação em recuperação de áreas degradadas, apoio às MPE e à agricultura sustentável na Amazônia. Agora, esta ação humanitária é urgente e pede nosso apoio também.”

O presidente da Fundação BB, Kleytton Morais, afirma que há alinhamento entre a entidade e o BB na ação. “Neste momento em que moradores do estado do Amazonas estão em extrema necessidade é importante trazermos o espírito público do BB, e a real dimensão de trazermos no nome institucional o nome do país, de dimensões continentais, riqueza na diversidade, sensibilidade social e sentido de união.”

Perto dos menores níveis já registrados, os rios do Amazonas retratam a forte seca que atinge a região nos últimos meses, com impactos sociais, ambientais e econômicos. 23 cidades estão em situação de emergência nas calhas do Alto e do Baixo Solimões, do Juruá, do Médio Solimões e do Purus. Segundo o BB, são 174,7 mil pessoas afetadas.

Estadão Conteúdo