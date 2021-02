BBB21: Caio não sente gosto da comida e internautas especulam sobre Covid-19

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

O fazendeiro Caio, que integra o elenco do Big Brother Brasil (BBB) 21, revelou durante o almoço desta segunda-feira (22) que não está sentindo o gosto da comida. Na semana passada, ele fraturou o pé durante a prova do líder e, desde então, está tomando medicamentos.

Dentro da casa, os colegas de confinamento apontaram que o uso dos remédios pode ter afetado o paladar do brother. Mas, aqui fora, os internautas estão especulando se Caio não está infectado com a Covid-19. Isso porque o fazendeiro deixou o confinamento para ir até um hospital tratar do pé e, a falta de paladar, é um dos sintomas da doença.

Continua depois da Publicidade

Tudo começou depois que Caio disse: “Eu estou tomando muito remédio, já não sinto gosto de nada. A textura do frango está linda, eu sinto gosto, mas muito pouco”. Pouco tempo depois, completou: “Eu não ia falar nada, mas a boca está amargando, tudo amarga. Mas o frango deve estar muito bom, suculento”.

Logo após a afirmação, diversas teorias surgiram entre os usuários do Twitter. Nas redes sociais, alguns usuários disseram que Camilla, que também está participando da atração, está com muita tosse. Desde o início do programa, a TV Globo adotou uma série de regras para proteger os brothers e, uma delas, é que diariamente eles façam a aferição da temperatura corporal.

Confira algumas reações na web:

Continua depois da Publicidade

Eu tô achando que esse povo do #BBB21 tá todo com COVID. Camilla e Thaís tossindo, Caio sem sentir gosto da comida.. — Laís Rocha (@laismrocha) February 22, 2021 Continua depois da Publicidade

e caio do bbb q ta sem paladar, e provavelmente é covid q a equipe médica passou p ele depois da queda Continua depois da Publicidade — dimi turner (@dimidaresenha) February 22, 2021

Galera não vai ser testada pra covid no Bbb21 não? Caio falou que tá sem paladar, Camilla não para de tossir…. — Melanina Raivosa (@MelaninaNervosa) February 22, 2021

Fonte: O Tempo