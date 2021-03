BBB21: Gilberto muda voto e define quem deve indicar ao Paredão

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Líder da semana, Gilberto amanheceu preocupado com o Paredão deste domingo (21/03), no “Big Brother Brasil 21”, da Globo. No quarto, o economista trocou ideia com Sarah sobre quem indicaria direto para a berlinda. Ele, que planejava colocar Arthur, está considerando optar por Rodolffo.

O doutorando acredita que pode estar “jogando voto fora” ao indicar Arthur, que seria sua primeira opção, e acha que o cantor sertanejo está mais propenso a sair do programa pelo voto do público. Gil disse que o público pode estar cobrando um posicionamento dele diante de falas homofóbicas do goiano, segundo ele, como quando provocou Fiuk por usar vestidos na festa de sábado (20).

Continua depois da Publicidade

Gil analisou que Rodolffo “pesa muito nas palavras” e que o público pode questionar a falta de ação do doutorando, assumidamente gay, diante disso. Sarah concordou e disse que acha certo que Gilberto siga sua intuição.

Mesmo achando incoerente ter chamado o sertanejo para o VIP e, em seguida, indicá-lo ao Paredão, Gilberto está praticamente certo de sua escolha. “As pessoas vão estranhar, mas é porque as coisas aqui acontecem muito rápido. Não vou botar porque sei que vai sair, mas fiquei muito chateado com o comentário de ontem. Já ouvi muito isso na igreja e não quero mais ficar calado”, defendeu Gil, recebendo, mais uma vez, o apoio da amiga.

Treta com Rodolffo

Continua depois da Publicidade

A festa deste sábado (20/03) rendeu muito pano para manga no “Big Brother Brasil 21”, da Globo. Incomodado com a postura de Rodolffo, Fiuk desabafou com Gilberto sobre o fato de ter sido alvo de chacota para o sertanejo ao receber um vestido da produção para curtir a noitada no reality.

A confusão começou antes mesmo da festa. Enquanto os brothers se arrumavam, Rodolffo disparou comentários sobre o figurino de Fiuk, deixando o cantor bastante constrangido. “Olha lá, mandaram um vestido para o Fiuk“, disse. “Não zoa, não, que eu gosto de vestido. Não brinca com isso aí, não“, disparou o filho de Fábio Jr, deixando o quarto.

Continua depois da Publicidade

Fonte: