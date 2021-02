BBB21: Karol Conká reclama e critica produção da Globo

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Parece que a cantora Karol Conká não anda mais satisfeita com a produção do Big Brother Brasil 21, já que ela resolveu mandou um recadinho para a equipe do reality show.

Na noite desta quarta-feira, 17, a rapper que dá o que falar dentro do confinamento soltou uma boa alfinetada para os executivos que trabalham na atração da Globo.

“As músicas da festa parecem que rodam sempre em torno da Juliette. Nós já entendemos que vocês querem ela na final…”, disparou a famosa antes de curtir a sua festa de líder da semana.

Como de costume, Lumena concordou com a sister, e Projota acrescentou que no começo eles tocam as músicas escolhidas pela líder. “Depois no final vira festa da Juliette”, finalizou Karol dando aquela criticada no BBB 21.

Fonte: Caras