Bebê de 1 ano cai em poço e é resgatada por retroescavadeira depois de 4 horas

Notícias Brasil – Na última segunda-feira (16), moradores do município de Novo Progresso, acompanharam atentos o resgate de um bebê de apenas 1 ano e oito meses que saiu em um poço semi artesiano. Foi necessário cavar um buraco na lateral para alcançar a menina, que estava a 6 metros de profundidade.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a família acionou a Polícia Militar após sentir falta da criança. Todos começaram a procurá-la até que ouviram o choro dela vinda do buraco. Imediatamente, os bombeiros foram acionados e precisaram montar um plano de resgate para tirar a bebê com vida.

Segundo o CB, foi preciso uma retroescavadeira e necessário cavar um buraco na lateral em dois lados para poder alcançar a criança, que conter uma possível queda maior, já que o local tem cerca de 20 metros de profundidade. O resgate durou mais de 4 horas.

Com os olhares atentos, a família acompanhou o resgate e já com a bebê no colo, os socorristas a levaram para o Hospital Regional de Castelo de Sonhos. Não há informações sobre o estado de saúde da criança e nem foi divulgado o nome.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil do Pará.

Redação AM POST*