Brasil

Bebê de 1 ano é encontrado morto em balde com água

Segundo o boletim de ocorrência, a mãe alimentava outro filho e pediu a uma criança que esvaziasse o balde.

Por Beatriz Silveira

18/09/2025 às 20:37

Notícias do Brasil – Um bebê de 1 ano foi encontrado morto dentro de um balde com água em uma residência no Parque Residencial Laura Molina, em Araraquara, interior de São Paulo, na tarde desta quinta-feira (18/9). De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe alimentava um dos filhos quando pediu a outra criança que esvaziasse o balde, utilizado para conter um vazamento na casa.

PUBLICIDADE

O bebê foi localizado desacordado pelo irmão mais velho, que chamou a mãe imediatamente. Em seguida, a mulher retirou a criança do balde e correu para a rua em busca de ajuda. O menor foi levado à UPA do Vale Verde, mas chegou sem vida à unidade de pronto atendimento.

PUBLICIDADE

A Polícia Militar foi acionada e a perícia realizou exames na residência para apurar as circunstâncias do ocorrido. O caso foi registrado como homicídio culposo no Plantão Policial de Araraquara. As informações contidas no boletim apontam a sequência dos fatos narrados pela família, incluindo o uso do balde para controlar o vazamento e o momento em que o irmão encontrou o bebê.

Até o registro do caso, não havia detalhes adicionais sobre o horário exato do atendimento ou outras providências adotadas pelos órgãos de segurança e saúde. O boletim formaliza o relato e a classificação jurídica inicial do fato, cabendo às autoridades competentes a continuidade da apuração, com base nas imagens, vestígios e depoimentos colhidos no local.

