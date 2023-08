Bebê de 5 meses morre após aplicação de dipirona injetável em UPA

Uma bebê, identificada como Ayslla Helena Souza Lopes, de apenas 5 meses, morreu após ser medicada com dipirona injetável nas costas, nesta segunda-feira (7), em uma Unidade de Pronto Atendimento, no município de Trindade, em Goiás.

De acordo com familiares, a menina foi levada ao local com suspeita da síndrome mão-pé-boca e, entre as prescrições, a médica passou o medicamento para ser injetado na veia da bebê. No entanto, no momento da aplicação, a enfermeira teria aplicado o medicamento nas costas da criança, perto dos rins.

Em entrevista ao G1, a mãe da menina, Andréia Lopes, disse que a bebê apresentou uma ferida com secreção no lugar da aplicação. Após uma segunda avaliação médica, o doutor teria afirmado que o medicamento foi aplicado no local incorreto.

A menina foi novamente medicada e liberada para ir para casa. No entanto, na terceira vez que a criança foi levada à unidade de saúde, ela acabou morrendo.

Um boletim médico indica que Ayslla morreu por insuficiência respiratória e choque séptico e que a injeção aplicada contribuiu para a morte.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Redação AM POST