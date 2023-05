Bebê de oito meses é internada em estado grave com sinais de estupro

Nesse domingo, 28, uma bebê de 8 meses foi internada em estado grave com suspeita de estupro e traumatismo craniano no Hospital Universitário de Dourados, no Mato Grosso do Sul. De acordo com registro policial, a família reside na aldeia indígena. Os pais não tiveram a identidade revelada.

Segundo informações, a criança deu entrada no Hospital Municipal de Itaporã apresentando ferimentos. Os parentes informaram aos médicos que ela tinha se machucado ao cair de um andador na última segunda-feira, 26.

No entanto, durante o exame, a equipe médica constatou que a bebê apresentava sinais de estupro, traumatismo, infecção urinária e maus-tratos. Devido à gravidade dos ferimentos, a paciente foi transferida ao Hospital Universitário de Dourados.

Após averiguar os fatos, o médico acionou a polícia e o Conselho Tutelar. Os pais foram presos e encaminhados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) para prestar depoimento.

O caso foi registrado como estupro de vulnerável e está sendo investigado pela Justiça.

Redação AM POST