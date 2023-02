Beija-Flor ataca a Independência e quer mudar a bandeira do Brasil

Durante o desfile na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, a Escola de Samba Beija-Flor de Nilópolis deve promover ataques à Independência do Brasil e sugerir mudanças na bandeira do país.

Conforme a Beija-Flor, o Grito do Ipiranga deu início à história de uma nação excludente e desigual. A emancipação brasileira dos portugueses, proclamada por D. Pedro I, ocorreu pelo sacrifício da população e em benefício dos colonizadores. É o que dizem os ideólogos da escola de samba, que deve se apresentar na Sapucaí na madrugada desta segunda-feira, 20, às 2 horas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Portanto, a Beija-Flor propõe um novo marco de celebração da independência nacional: o 2 de julho de 1823. Nesse dia, os baianos expulsaram as tropas portuguesas e declararam a independência do Estado. A vitória ocorreu depois de um ano e cinco meses de batalhas, que envolveram aproximadamente 25 mil soldados. Desses, 2 mil morreram.

Troca de bandeira

Mas não é só isso. No fim do mês passado, a Beija-Flor convidou a Criola, organização que atua em defesa dos direitos da mulher negra, para construir uma nova bandeira para o Brasil. A princípio, estaria fora o verde, o amarelo e o azul, além da frase “Ordem e Progresso”. A escola de samba não informou, no entanto, quais cores e lemas entrariam na nova bandeira.

Fonte: Revista Oeste