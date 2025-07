Beneficiários com NIS final 5 já podem sacar o Bolsa Família de julho

Notícias do Brasil – A Caixa Econômica Federal liberou nesta quarta-feira (24/7) o pagamento do Bolsa Família para os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) final 5. O valor médio do benefício em julho é de R$ 683,75, e o calendário segue até o dia 31 para os demais números.

Famílias que vivem em municípios em situação de emergência ou calamidade pública continuam com o pagamento unificado e antecipado, sem precisar esperar a data conforme o NIS. No Amazonas, cidades afetadas por cheia ou seca estão entre as que receberam o benefício antes do previsto.

O programa garante o valor mínimo de R$ 600 por família e inclui adicionais como:

R$ 150 por criança de até 6 anos; R$ 50 por criança ou adolescente de 7 a 18 anos; R$ 50 por gestante; R$ 50 por bebê de até 6 meses.

O saque pode ser feito pelo aplicativo Caixa Tem, em lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento ou agências da Caixa.

Para continuar recebendo, é preciso manter o Cadastro Único (CadÚnico) atualizado e cumprir as exigências nas áreas de saúde e educação, como frequência escolar e vacinação dos filhos.

A consulta ao valor do benefício está disponível nos aplicativos Bolsa Família e Caixa Tem, além das agências da Caixa.

