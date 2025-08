Bia Kicis critica tornozeleira em Bolsonaro e chama Lula de ladrão durante protesto

Notícias do Brasil – A deputada federal Bia Kicis (PL-DF) foi uma das principais vozes durante manifestação realizada neste domingo (3), em frente à sede do Banco Central, em Brasília, onde apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro voltaram a defender anistia aos presos dos atos de 8 de janeiro de 2023 e criticar decisões do Supremo Tribunal Federal (STF).

Do alto de um carro de som, Bia Kicis atacou diretamente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e repudiou a decisão judicial que impôs tornozeleira eletrônica a Bolsonaro. “Nosso presidente é inocente, patriota. Ele não é bandido para usar tornozeleira. Bandido é o Lula”, disse, sob aplausos.

Além dela, participaram do ato o senador Izalci Lucas (PL-DF), os deputados distritais Thiago Manzoni (PL) e Pastor Daniel de Castro (PP), além da deputada Caroline de Toni (PL-SC), que questionou: “Que crime Bolsonaro cometeu?”. Os parlamentares afirmaram que pretendem levar ao Congresso pautas como a anistia aos envolvidos no 8 de janeiro e o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, relator das ações sobre os atos antidemocráticos.

O evento em Brasília integrou a mobilização nacional chamada “Reaja Brasil”, organizada por aliados do ex-presidente, como o pastor Silas Malafaia, e realizada em mais de 60 cidades.

Bolsonaro é réu no Supremo Tribunal Federal sob acusação de tentativa de golpe de Estado para se manter no cargo, mesmo após a derrota eleitoral em 2022. A anistia defendida pelos manifestantes visa livrá-lo e seus aliados de possíveis condenações.

Durante o protesto, cartazes, faixas e gritos pediam também “Fora Moraes” e “Lula nunca mais”. Agentes de segurança acompanharam o ato, que seguiu de forma pacífica.