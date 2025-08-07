Bia Miranda e outros 14 influencers são alvo de operação por promoverem “Jogo do Tigrinho” nas redes sociais

Notícias do Brasil – A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou, na manhã desta quinta-feira (7/8), a Operação Desfortuna, com foco em 15 influenciadores digitais suspeitos de promover jogos ilegais, entre eles o popular “Jogo do Tigrinho”. As diligências ocorreram em condomínios de luxo nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, e miram nomes como Bia Miranda, DJ Buarque e Maumau.

Coordenada pela Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD), a operação investiga a participação dos influenciadores em esquemas estruturados de divulgação, operação financeira e uso de empresas de fachada para promover plataformas de jogos considerados ilegais.

Imagens divulgadas mostram a chegada dos policiais civis ao condomínio Art Life, no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio, onde residem alguns dos investigados. Vídeos registraram o momento em que DJ Buarque conversa com os agentes na porta de sua mansão, enquanto os policiais revistavam o imóvel e veículos de luxo. Também foram realizadas buscas na residência de Bia Miranda.

➡️ Operação: veja a chegada da polícia às casas de Buarque e Bia Miranda A polícia deflagrou, nesta quinta (7/8), a Operação Desfortuna para desarticular um esquema de promoção de jogos de azar. Bia, Buarque e outros são alvos. Leia na coluna de @OliveiraFabia_:… pic.twitter.com/AlKvO323GC — Metrópoles (@Metropoles) August 7, 2025

Segundo os investigadores, os influenciadores divulgavam o Jogo do Tigrinho e outros similares com promessas falsas de lucros fáceis, atraindo seguidores — muitos deles jovens e de baixa renda — para plataformas ilegais.

A investigação, que contou com apoio do Gabinete de Recuperação de Ativos (GRA) e do Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro (Lab-LD), revelou um padrão de vida incompatível com os rendimentos legais dos influenciadores. Nas redes sociais, eles ostentavam viagens internacionais, veículos de alto padrão e imóveis milionários.

A polícia agora busca aprofundar as apurações para rastrear os fluxos financeiros e possíveis ocultações patrimoniais, além de identificar quem são os operadores por trás das plataformas de apostas ilegais. Os influenciadores poderão responder por crimes como lavagem de dinheiro, associação criminosa e exploração de jogos de azar.

O nome da operação — Desfortuna — faz alusão ao contraste entre as falsas promessas de fortuna fácil vendidas nas redes sociais e o impacto real causado à população mais vulnerável.

Bia Miranda

A influenciadora Bia Miranda se manifestou e confirmou que é alvo da Operação Desfortuna, deflagrada pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Em vídeo publicado nas redes sociais, ela comentou sobre a ação policial.

“A polícia foi lá em casa, procurou, procurou, mas não achou nada”, afirmou. Ela também relatou que os agentes deixaram o local desorganizado. “Ainda acham bonito ficar filmando”, declarou. O vídeo foi apagado pouco tempo depois da publicação.