Bispo Edir Macedo gera polêmica ao debochar sobre suicídio de pastor da Universal; assista

Notícias do Brasil – O bispo Edir Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus e dono da Rede Record, causou grande repercussão negativa ao comentar o suicídio do pastor Lucas Di Castro, ocorrido em 5 de agosto na Bolívia. Em entrevista, Macedo demonstrou frieza ao dizer: “Problema é dele. Eu não sei. Não sei por que ele fez e eu não quero nem saber. Eu só quero saber daqueles que estão vivos”.

O bispo foi ainda mais direto ao comparar a situação com a morte de sua mãe, afirmando que “morreu, acabou. Minha mãe morreu. Acabou, enterro e acabou”. As declarações foram amplamente criticadas nas redes sociais, com fiéis e ex-membros da igreja classificando as palavras como “insensíveis” e “desumanas”.

Fontes próximas ao pastor Lucas Di Castro revelam que ele já apresentava um quadro grave de sofrimento emocional e chegou a buscar ajuda junto à liderança da Universal, mas não teria recebido o suporte necessário. Vídeos registrados pela esposa mostram o pastor em estado de colapso mental, que, segundo relatos, foram ignorados pela instituição.

Diante da repercussão, internautas levantaram questionamentos sobre a assistência emocional oferecida aos membros da igreja, especialmente aos seus obreiros, e criticaram a postura de Macedo, que, para muitos, evidencia uma falta de empatia diante do delicado tema do suicídio.