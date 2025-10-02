A notícia que atravessa o Brasil!

Blogueira é executada à tiros por suposta facção próximo a balneário; veja vídeo

Vítima foi surpreendida por dois homens armados ao deixar o balneário.

Por Beatriz Silveira

02/10/2025 às 21:05

Notícias do Brasil – Uma jovem de 19 anos, identificada como Larissa Mayrla Vieira da Silva, conhecida nas redes como “Branquinha”, foi morta a tiros na noite de terça-feira (30), em Caxias (MA). Natural de Teresina (PI) e moradora do bairro Satélite, ela foi alvejada por criminosos ao deixar o balneário Mária do Rosário, às margens da BR-316, onde havia passado o dia.

De acordo com informações preliminares da Polícia Civil do Maranhão, Larissa foi surpreendida por dois homens armados que a aguardavam do lado de fora do espaço de lazer. Os suspeitos efetuaram diversos disparos, e a vítima morreu no local antes de receber atendimento médico. Uma outra jovem, que a acompanhava, conseguiu escapar ilesa. Os atiradores fugiram a pé e, até a manhã de quarta-feira (1º), ninguém havia sido preso.

Horas antes do crime, Larissa compartilhou em suas redes sociais registros de sua localização no balneário, exibindo momentos de lazer. Com mais de 11 mil seguidores, ela frequentemente publicava vídeos dançando e mostrando sua beleza, o que atraía grande atenção online.

Após a notícia da morte, o perfil da jovem no Instagram recebeu uma enxurrada de comentários. Além de mensagens de luto, houve publicações em tom de comemoração. Alguns comentários exibiam emojis associados ao Primeiro Comando da Capital (PCC), como o símbolo do yin-yang, frequentemente ligado à facção criminosa.

Entre as mensagens, um perfil anônimo escreveu: “Só para ficar de exemplo”. Outro, com a foto de um homem segurando cédulas sobre o rosto, comentou: “Vish, ouvi dizer que a tropa pegou (símbolo do yin-yang)”. Em outra postagem, uma foto de Larissa foi republicada com a legenda “caiu na nossa mão, já era”. Esses indícios levantaram suspeitas de ligação com disputas pelo controle do tráfico de drogas na região. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar a motivação e identificar os responsáveis.

