Bloqueios nas estradas podem gerar aumento no preço dos alimentos em supermercados

Com o bloqueio dos caminhoneiros nas estradas do país, os preços e a inflação podem sofrer impactos, como nos supermercados, que já registram problemas de desabastecimento, principalmente de produtos perecíveis, como as frutas, verduras, legumes, carnes, frios e laticínios, além do aumento do movimento de consumidores, que temem risco da falta de itens nas gôndolas.

Segundo o economista Matheus Peçanha, do FGV Ibre (Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas), os produtos mais perecíveis poderão ter reflexo nos preços no curto prazo. No entanto, ainda não é possível fazer uma projeção.

“Teremos um impacto importante principalmente nos alimentos in natura. Por serem perecíveis, eles são afetados mais rapidamente do que qualquer choque que tenham na sua produção, logística e distribuição”, afirma Peçanha. Já os bens que dependem mais de estocagem talvez não sofram impacto. Isso vai depender de quanto tempo vão durar as manifestações.

Nesta terça-feira (1º), 70% dos supermercados já registravam problemas de abastecimento no país. Segundo a Abras (Associação Brasileira de Supermercados), as regiões mais afestadas eram Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal.

Os alimentos como o leite e derivados, que estavam começando a baixar de preço, agora podem ter uma nova alta por causa da dificuldade que os produtores estão enfrentando para escoamento da produção.

Após escalada de preços desde 2021, o país registrou três meses seguidos de deflação, em julho (-0,68%), agosto (-0,36%) e setembro (-0,29%). Mas a prévia do índice de preços em outubro teve alta de 0,16%, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Em 2018, os dez dias de greve dos caminhoneiros puderam ser sentidos na economia do país. A paralisação, que teve início no dia 21 de maio daquele ano, levou a uma alta da inflação, que passou de 0,4% para 1,26% no mês seguinte.

“Fazendo um paralelo com o que aconteceu na paralisação dos caminhoneiros em 2018, foi uma hecatombe nos dados da economia, tanto da atividade econômica, como de preços”, analisa o economista.

No entanto, a Abras descarta aumento nos preços neste momento. Segundo a associação, os produtos que estão para ser entregues já foram negociados.

As paralisações nas estradas começaram na noite de domingo (30), após o resultado da eleição e foram aumentando ao longo da semana. Bloqueios e interdições atingiam 20 estados e o Distrito Federal na terça-feira (1º), apesar de decisões judiciais que determinam o desbloqueio das estradas.

* Com informações de R7