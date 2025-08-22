Bolsa Família agosto 2025: veja quem recebe nesta semana segundo calendário do NIS

Notícias do Brasil – Os pagamentos do Bolsa Família referentes ao mês de agosto começaram na última segunda-feira, 18, mas só devem terminar na próxima semana. A ordem dos depósitos segue o calendário tradicional de acordo com o dígito final do Número de Identificação Social (NIS).

A Caixa Econômica Federal realiza os pagamentos de forma escalonada nos últimos 10 dias úteis do mês. Os beneficiários de NIS com final 1 foram os primeiros a receber, na segunda-feira. No dia seguinte, os depósitos foram feitos para quem tem o NIS de final 2. O calendário segue até o dia 29 de agosto, quando recebem aqueles com NIS de final 0.

Calendário do Bolsa Família em agosto de 2025

Veja a seguir o calendário de pagamentos do Bolsa Família em agosto, de acordo com o número final do NIS:

PUBLICIDADE

. NIS de final 1: 18/8 – já receberam

. NIS de final 2: 19/8 – já receberam

. NIS de final 3: 20/8 – já receberam

. NIS de final 4: 21/8 – já receberam

PUBLICIDADE

. NIS de final 5: 22/8

. NIS de final 6: 25/8

. NIS de final 7: 26/8

. NIS de final 8: 27/8

. NIS de final 9: 28/8

PUBLICIDADE

. NIS de final 0: 29/8

Quem tem direito ao Bolsa Família em agosto?

Ao todo cerca de 19,2 milhões de famílias recebem o Bolsa Família, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Para ter direito ao benefício, é essencial estar cadastrado no Cadastro Único (CadÚnico) com informações precisas e atualizadas e possuir renda familiar por pessoa de até R$ 218 mensais.

Leia também: Omar Aziz perde eleição para presidência da CPMI do INSS e reclama: “encerram a votação antes”

PUBLICIDADE

Por exemplo, no caso hipotético de uma família de sete integrantes ter apenas uma pessoa trabalhando e ganhando o salário mínimo de R$ 1.518, a família será elegível, já que a renda per capita seria de R$ 216,85.

Quem teve o pagamento antecipado?

Os beneficiários de todo o Estado do Rio Grande do Sul e de alguns municípios dos Estados de Alagoas, Amazonas, Paraná, Roraima e Sergipe receberam o pagamento na segunda-feira, independentemente do número do NIS, devido a decretos de situação de emergência provocados por condições climáticas.

Auxílio Gás

O pagamento do Auxílio Gás – realizado a cada dois meses – também começou nesta segunda-feira, 18, e segue o mesmo calendário do Bolsa Família. As outras parcelas deste ano estão previstas para outubro e dezembro.

O Auxílio Gás tem como base o preço médio do botijão de gás de cozinha de 13 kg nos últimos seis meses, de acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O valor em agosto é de R$ 108.