Bolsa Família de julho começa a ser pago nesta sexta-feira (18); confira o calendário

Notícias do Brasil – O calendário de pagamentos do Bolsa Família referente ao mês de julho tem início nesta sexta-feira, dia 18. Nesta data, recebem os beneficiários cujo Número de Identificação Social (NIS) termina em 1. Os depósitos seguem sendo realizados de forma escalonada até o dia 31, quando será a vez dos que possuem NIS final 0.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS), em junho o programa contemplou cerca de 20,49 milhões de famílias em todo o Brasil, totalizando um investimento superior a R$ 13,6 bilhões. O Bolsa Família é uma das principais políticas públicas de transferência de renda do país, voltada para famílias em situação de vulnerabilidade.

Para ter acesso ao benefício, é necessário que a renda mensal por pessoa da família seja de até R$ 218. Um exemplo: se um trabalhador recebe um salário mínimo (R$ 1.518) e vive com outras seis pessoas, a renda per capita da família é de R$ 216,85 — valor que se enquadra nos critérios exigidos para participar do programa.

Além do critério de renda, é fundamental que a família esteja com o Cadastro Único (CadÚnico) atualizado. A seleção dos beneficiários é realizada automaticamente todos os meses, por meio dos dados disponíveis no sistema do Governo Federal.

Vale destacar que alguns grupos familiares têm prioridade no ingresso ao programa, como gestantes, mães que amamentam e famílias com crianças ou adolescentes. A inclusão, no entanto, depende da atualização cadastral e da disponibilidade de vagas dentro do orçamento público.