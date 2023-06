Bolsa Família de junho começa a ser pago hoje

Agência Brasil

A Caixa começou a pagar nesta segunda-feira (19) o Bolsa Família e o Auxílio Gás do mês de junho.

A novidade é que o Bolsa Família passa a contar com o valor adicional de R$ 50 para pessoa da família entre 7 e 19 anos e para gestantes.

Desde março, o programa paga R$ 600 por família, mais R$ 150 por criança de até 6 anos de idade.

Os beneficiários com final de NIS, Número de Identificação Social, um são os primeiros a receber. O pagamento é feito de acordo com o final do NIS do beneficiário, com término previsto para o dia 30.

Os canais para movimentação dos valores e consulta de informações são: aplicativo CAIXA Tem; terminais de autoatendimento; lotéricas; CAIXA Aqui e agências da CAIXA.

Já o valor do Auxílio Gás, neste mês, será de R$ 109. Atualmente, mais de cinco milhões de famílias recebem, bimestralmente, 100% do valor da média nacional do botijão de gás de cozinha de 13 quilos.

Os pagamentos seguem o calendário do Programa Bolsa Família.

O beneficiário pode consultar informações das parcelas nos aplicativos Bolsa Família e CAIXA Tem ou pelo telefone 111.