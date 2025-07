Bolsa Família paga nova parcela para beneficários com NIS 4 nesta quarta-feira

Notícias do Brasil – A Caixa Econômica Federal realiza nesta quarta-feira (23) o pagamento da parcela de julho do Bolsa Família para beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) final 4. O valor mínimo do benefício é de R$ 600, mas os adicionais elevam a média paga por família neste mês para R$ 671,52, segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS).

Ao todo, o programa de transferência de renda deve beneficiar 19,6 milhões de famílias em julho, com investimento federal estimado em R$ 13,16 bilhões. Os pagamentos seguem o calendário habitual, que ocorre nos últimos dez dias úteis de cada mês. Os dados sobre datas, valores e composição do benefício podem ser consultados por meio do aplicativo Caixa Tem.

Além do valor base, o Bolsa Família prevê o repasse de três adicionais:

R$ 150 por criança de até 6 anos;

R$ 50 por gestantes e nutrizes (mães que amamentam);

R$ 50 para cada integrante entre 7 e 18 anos.

Outro acréscimo é o Benefício Variável Familiar Nutriz, que garante seis parcelas mensais de R$ 50 a mães de bebês de até seis meses, para apoio na alimentação infantil.

Em função de situações emergenciais, como desastres naturais ou a presença de povos indígenas em condição de vulnerabilidade, 516 municípios receberam os repasses antecipadamente, ainda na sexta-feira (18). Estão incluídas todas as 497 cidades do Rio Grande do Sul, além de municípios de Alagoas, Amazonas, Paraná, Roraima e a cidade de Diadema (SP).

Regra de proteção e mudanças

Neste mês, cerca de 2,68 milhões de famílias permanecem na chamada “regra de proteção”, mecanismo que permite que lares que passaram a ter algum integrante empregado mantenham parte do benefício. A regra prevê o pagamento de 50% do valor do Bolsa Família por até dois anos, desde que a renda por pessoa na família não ultrapasse meio salário mínimo.

No entanto, para quem passou a receber nessa condição a partir de junho, o período de proteção caiu para um ano. Já as famílias que ingressaram antes disso permanecem com o direito por até dois anos.

Sem Auxílio Gás em julho

O pagamento do Auxílio Gás, benefício bimestral destinado a famílias do CadÚnico, não ocorre neste mês e será retomado em agosto. O programa contempla domicílios com pelo menos um integrante que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Por