Bolsonaristas criticam JN por usar entrevista para atacar Bolsonaro: “Globo Lixo”

O presidente Jair Bolsonaro (PL) participou nesta segunda-feira (22/8) da primeira rodada de entrevistas do Jornal Nacional com os candidatos ao Planalto que disputam a eleição em outubro e nas redes sociais os apoiadores do mandatário se manifestaram contra a abordagem feita pela TV Globo.

Os bolsonaistas logo subiram a tag #GloboLixo no Twitter com vários comentários criticando a emissora carioca.

Por exemplo, a comentarista Ana Paula Henkel, da Jovem Pan, apontou que o jornalismo da emissora é um ‘lixo’. “Que lixo de jornalismo. Questione, debata, aperte com boas perguntas e não com editorias com falácias e com caras, bocas e risinhos. Que troço patético. #RIPGlobo”, disse.

“A inquisição da #GloboLixo não poderia ser mais desastrosa possível. A jornalista verbalizou uma infâmia, contra todos que sofreram com o lockdow. “Fique em casa, SE PUDER”. Quando foi posta essa condição aos empresários e ambulantes que foram obrigados a fechar suas portas?”, questionou o deputado federal, Girão Monteiro.

A inquisição da #GloboLixo não poderia ser mais desastrosa possível. A jornalista verbalizou uma infâmia, contra todos que sofreram com o lockdow. "Fique em casa, SE PUDER".

Veja outros Tuits:

Pseudo jornalismo falido do país, com ataques e acusações infundadas e muitas hipocrisia. #BolsonaroReeleitoEm2022 #GloboLixo pic.twitter.com/BEgucLtNa0 — Joel Campelo (@campelo_joel) August 22, 2022

Pq o Bonner odeia o Bolsonaro e precisa que ele não seja reeleito em em 1 imagem: #GloboLixo pic.twitter.com/KgoQWBRPix — TeAtualizei 🇧🇷👊🏻❤️ (@taoquei1) August 23, 2022

O jeito debochado do sr. William Bonner com um presidente da república é uma afronta ao jornalismo! O jornalismo no Brasil é uma vergonha! #GloboLixo #BolsonaroNoJN #Bolsonaro pic.twitter.com/I9Va5ycTMK — Pilhado (@opilhado) August 22, 2022

Genteeeee eu tô chocada ouvindo as besteiras destes 2 contra o presidente. Que gentalha mais bandidas. #GloboLixo pic.twitter.com/LAfKANtcLw — Amanda de Cassia Pereira (@Amandacp08) August 22, 2022

Parabéns Presidente, pela integridade de suas respostas e por “aguentar” sem vomitar, esse tipo de jornalistas tendenciosos q nem compostura tinham pra respeitar o Presidente do Brasil!! Vergonhosa a postura dessa #GloboLixo !! 🤮🤮 pic.twitter.com/uZnS9mRn88 — GigiPatriotaBr🇧🇷✨ (@GigiPatriotaB22) August 23, 2022