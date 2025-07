Bolsonaristas promovem carreata em Brasília contra Lula e Moraes

Notícias do Brasil – Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) realizaram uma carreata na manhã deste domingo (27/7), em Brasília, como forma de protesto contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Os organizadores classificaram o evento como um “esquenta” para o ato nacional “Reaja Brasil”, marcado para o dia 3 de agosto e convocado pelo pastor Silas Malafaia.

Durante a manifestação, os participantes exibiram faixas e entoaram palavras de ordem como “Fora, Lula” e “Fora, Moraes”. O trajeto incluiu a saída da Torre de TV até a Esplanada dos Ministérios. O protesto ocorreu dois dias após Alexandre de Moraes proibir manifestações na Praça dos Três Poderes, em resposta à tentativa do deputado Hélio Lopes (PL-RJ) de acampar em frente ao STF, o que o ministro considerou um possível ato criminoso.

Na decisão, Moraes comparou a omissão das autoridades diante de acampamentos ilegais ao fracasso da política de apaziguamento de Neville Chamberlain diante do nazismo de Adolf Hitler. Ele também autorizou a prisão de manifestantes que descumprissem a ordem de desocupação da praça.

As mobilizações bolsonaristas ocorrem em meio ao avanço das investigações que envolvem o ex-presidente. Bolsonaro é réu em um processo que apura tentativa de golpe de Estado, sob relatoria de Moraes. O ex-presidente está submetido a medidas cautelares, como uso de tornozeleira eletrônica e restrições de circulação: ele deve permanecer em casa nos fins de semana e se recolher à noite durante os dias úteis.

Segundo o STF, Bolsonaro e seu filho, Eduardo Bolsonaro (PL), teriam tentado pressionar governos estrangeiros, especialmente os Estados Unidos, a sancionar autoridades brasileiras e a influenciar decisões do Judiciário nacional.

A carreata deste domingo reforça a mobilização de grupos bolsonaristas diante das decisões do STF e do cerco judicial a Bolsonaro. A expectativa dos organizadores é de que o ato do dia 3 de agosto tenha maior adesão e visibilidade nacional.