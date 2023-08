Bolsonaro adere à harmonização facial; veja o antes e depois

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou por procedimentos de harmonização facial e “mudou o sorriso” no consultório do dentista Rildo Lasmar, em Goiânia.

De acordo com o dentistas, Bolsonaro fez procedimentos em 28 dentes, cada um custando em média R$ 3 mil, cerca de R$ 84 mil ao todo. Ele também destaca que procedimento de harmonização não envolveu toxina butolínica, o famoso botox.

“Troquei todas as próteses que estavam desgastadas pela ação do tempo para recuperar o sorriso natural. Ele me procurou dia 5 de julho, quando iniciamos o tratamento, e a última consulta foi na sexta-feira passada, 18 de agosto, quando lhe dei alta. (…) Bolsonaro, pelo que percebi, ficou muito feliz com o sorriso, saiu satisfeito do consultório”, afirmou Lasmar em entrevista a revista Veja.

As próteses de Jair Bolsonaro foram feitas com porcelana e dissilicato de lítio, materiais dez vezes mais resistentes que o dente original.

