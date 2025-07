Bolsonaro afirma que sistema preferiria vê-lo morto a preso: “detido vou dar problemas para eles”

Notícias do Brasil – O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a fazer declarações contundentes nesta sexta-feira (18/7), ao afirmar que o sistema brasileiro “preferiria vê-lo morto a vê-lo preso”, alegando que sua prisão causaria problemas para as autoridades. A fala ocorreu durante entrevista concedida à agência Reuters, em meio à intensificação das investigações contra ele no Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito do inquérito sobre a tentativa de golpe de Estado.

“Eu preso vou dar problemas para eles. Não, eu já passei pela morte mergulhando, saltando de paraquedas e na facada”, disse Bolsonaro, relembrando o atentado que sofreu em 2018 durante a campanha presidencial. “Eu acho que ninguém quer morrer, eu não sou um suicida. Eu não sou imortal. E sempre digo uma obviedade: quando o ser humano consegue entender que ele é mortal, ele muda seu comportamento.”

A declaração ocorre em um momento em que Bolsonaro volta ao centro das atenções, após ser alvo de uma nova operação da Polícia Federal, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. A ação faz parte das investigações que apuram a tentativa de abalar a ordem democrática e promover um golpe de Estado após as eleições de 2022, vencidas por Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Nos bastidores, aliados de Bolsonaro têm demonstrado preocupação com o avanço do cerco jurídico e com a possibilidade de prisão preventiva do ex-presidente. Apesar disso, ele segue demonstrando resiliência e insistindo em seu discurso de perseguição política.

Bolsonaro também tenta reforçar sua imagem de “vítima do sistema”, se comparando a um alvo que incomoda elites políticas e institucionais. O ex-presidente tem adotado tom mais emocional em suas falas recentes, buscando mobilizar apoiadores fiéis em meio às adversidades judiciais.

Enquanto a Justiça avança nas investigações, o futuro político e jurídico de Jair Bolsonaro permanece em aberto, cercado por incertezas e tensões entre os Poderes.