Bolsonaro agradece apoio e orações: ‘Mais um desafio’

O presidente Jair Bolsonaro utilizou as redes sociais para agradecer o apoio recebido desde que foi internado, na madrugada desta quarta-feira. Médicos diagnosticaram que o mandatário enfrenta um quadro de obstrução intestinal após ser atendido no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, com dores abdominais na madrugada.

“Mais um desafio, consequência da tentativa de assassinato. (…) Agradeço a todos pelo apoio e pelas orações. É isso que nos motiva a seguir em frente”, escreveu. O texto foi publicado junto de uma foto do presidente no hospital.

A obstrução intestinal ocorre quando há o bloqueio parcial ou total da passagem das fezes pelo intestino. O motivo do bloqueio pode estar associado a diferentes condições médicas.

Nas mensagens, Bolsonaro afirma que a situação é consequência da facada que recebeu de Adélio Bispo de Oliveira, nas eleições de 2018. O homem está preso em uma penitenciária federal.

Peço a cada um que está lendo essa mensagem que jamais desista das nossas cores, dos nossos valores! Temos riquezas e um povo maravilhoso que nenhum país no mundo tem. Com honestidade, com honra e com Deus no coração é possível mudar a realidade do nosso Brasil. Assim seguirei!

Mais um desafio, consequência da tentativa de assassinato promovida por antigo filiado ao PSOL, braço esquerdo do PT, para impedir a vitória de milhões de brasileiros que queriam mudanças para o Brasil. Um atentado cruel não só contra mim, mas contra a nossa democracia.