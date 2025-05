Bolsonaro anuncia alta hospitalar após três semanas internado: “Obrigado Deus por este milagre”

O ex-presidente Jair Bolsonaro anunciou em sua conta no X que deverá receber alta hospitalar neste domingo (4) após três semanas de internação. Ele foi submetido a uma cirurgia para liberação do trânsito intestinal e reconstrução da parede abdominal no dia 13 de abril, no hospital DF Star, em Brasília, e desde então está em acompanhamento pós-operatório.

Em sua publicação, Bolsonaro informou: “Após três semanas de internação, tenho a previsão de alta para hoje, domingo, às 10h. Agradeço a Deus por mais este milagre, após uma cirurgia de 12 horas. Um agradecimento especial ao Dr. Cláudio Birolini e sua equipe. Estou retornando para casa renovado. Meu próximo desafio será participar da Marcha Pacífica da Anistia Humanitária na próxima quarta-feira, dia 7 de maio, com início às 16h, da Torre de TV até o Congresso. Um abraço a todos e até lá!” Disse o político.

O hospital DF Star ainda não divulgou um novo boletim médico atualizado, mas o relatório anterior indicava que o ex-presidente estava estável, sem dor ou febre, com pressão arterial controlada e aceitando bem a dieta pastosa. Ele já havia suspendido a nutrição endovenosa e estava intensificando a fisioterapia motora, além de receber medidas para prevenir trombose venosa.