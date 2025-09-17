A notícia que atravessa o Brasil!

Brasil

Bolsonaro apresenta alteração renal e continua internado, diz boletim médico

Após hidratação e tratamento medicamentoso, houve melhora parcial do ex-presidente.

Por Fernanda Pereira

17/09/2025 às 09:11

Bolsonaro apresenta alteração renal e continua internado, diz boletim médico

Foto: Agência Brasil

Notícias do Brasil – O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) segue internado nesta quarta-feira, 17, após dar entrada no Hospital DF Star na terça-feira, 16, com vômitos, tontura, queda da pressão arterial e pré-síncope.

Segundo boletim médico divulgado pelo hospital, Bolsonaro está com anemia e apresentou uma alteração na função renal, com elevação da creatinina. O hospital ainda afirma que o ex-presidente chegou à emergência “desidratado, com elevação da frequência cardíaca e queda da pressão arterial”.

Foram realizados exames laboratoriais e de imagem, além de uma ressonância magnética do crânio para investigação do quadro de tontura recorrente, que “não mostrou alterações agudas”. Após hidratação e tratamento medicamentoso, houve melhora parcial. A permanência de Bolsonaro no hospital será reavaliada ao longo do dia, conforme o boletim.

Leia mais em: Declaração de Rubio amplia crise diplomática entre EUA e Brasil após condenação de Bolsonaro

Histórico de saúde

Na última visita ao hospital, no domingo, Bolsonaro havia sido diagnosticado com anemia, e a tomografia revelou sinais de pneumonia residual. A piora do quadro levou à nova internação na terça-feira.

O ex-presidente ainda apresenta sequelas do atentado à faca sofrido durante a campanha eleitoral de 2018, incluindo episódios recorrentes de soluços intensos, que em certos momentos o impedem de falar e provocam vômitos.

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde sua condenação por tentativa de golpe e outros crimes, totalizando 27 anos de pena. Para a ida ao hospital, a defesa encaminhou ao STF um atestado médico e notificou a Procuradoria-Geral da República, dispensando autorização prévia do ministro Alexandre de Moraes, segundo a decisão judicial.

O deputado Evair de Mello (PL-ES), que visitou Bolsonaro no hospital, afirmou que a sentença do STF teve “impacto emocional” significativo sobre o ex-presidente, que já apresentava sinais de debilidade antes da prisão domiciliar.

Leia o boletim médico na íntegra:

“O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro foi admitido no Hospital DFstar na tarde do dia 16 de setembro devido ao quadro de vômitos, tontura, queda da pressão arterial e pré-sincope. Chegou na emergência do hospital desidratado, com elevação da frequência cardíaca e queda da pressão arterial. Foram realizados exames laboratoriais e de imagem para investigação diagnostica. Os exames evidenciaram persistência da anemia e alteração da função renal, com elevação da creatinina. Realizou ressonância magnética do crânio para elucidação de quadro de tontura recorrente, que não mostrou alterações agudas. Houve melhora parcial após hidratação e o tratamento medicamentoso. Será reavaliado ao longo do dia para definição da necessidade de permanência em ambiente hospitalar”, diz o boletim médico.

