Bolsonaro apresenta melhora, mas segue internado sem previsão de alta

Após seis dias de internação no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, o ex-presidente Jair Bolsonaro registrou uma “melhora progressiva de todos os sintomas”, conforme informado em um novo boletim médico divulgado neste sábado (11). No entanto, ainda não há previsão para sua alta.

Bolsonaro foi hospitalizado devido a uma infecção na pele denominada erisipela e uma obstrução intestinal. Sua condição requer cuidados médicos contínuos, mantendo-o sob observação na unidade hospitalar.

A internação ocorreu após o ex-presidente enfrentar problemas de saúde durante sua estada em Manaus, onde estava programado para se reunir com aliados políticos e participar de um evento do seu partido, o PL, ao lado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

No último sábado (4), durante a cerimônia do PL Mulher, Bolsonaro dirigiu-se aos seus apoiadores com o braço enfaixado, explicando que havia sido internado com erisipela e desidratação no Hospital Santa Júlia de Manaus. Após retornar ao centro médico no domingo (5), permaneceu sob observação até ser transferido para São Paulo.

A situação de saúde do ex-presidente Bolsonaro resultou no cancelamento de suas agendas em Minas Gerais, originalmente programadas para sexta-feira (10) e sábado (11). A equipe médica responsável pelo tratamento continua monitorando sua evolução, garantindo os cuidados necessários para sua recuperação.