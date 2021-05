Bolsonaro chama de injustificável o lançamento de foguetes contra Israel

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) reafirmou sua posição pró-Israel ao comentar os conflitos atuais entre forças israelenses e palestinos, que deixaram ao menos 74 mortos nos últimos dias.

Continua depois da Publicidade

“É absolutamente injustificável o lançamento indiscriminado de foguetes contra o território israelense. A ofensiva provocada por militantes que controlam a Faixa de Gaza e a reação israelense já deixaram mortos e feridos de ambos os lados”, escreveu.

– É absolutamente injustificável o lançamento indiscriminado de foguetes contra o território israelense. – A ofensiva provocada por militantes que controlam a Faixa de Gaza e a reação israelense já deixaram mortos e feridos de ambos os lados. Continua depois da Publicidade — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 12, 2021

Continua depois da Publicidade

Bolsonaro é aliado do premiê israelense, Binyamin Netanyahu, que esteve em sua posse em Brasília, em 2019. Na época, o presidente prometeu transferir a embaixada do Brasil em Israel, de Tel Aviv para Jerusalém, cidade disputada entre palestinos e israelenses. O gesto seria uma forma de mostrar que o Brasil considera a cidade como capital de Israel, mas a mudança não foi efetivada após pressão de países árabes.

Os confrontos entre os grupos armados palestinos na Faixa de Gaza e Israel preocupam a comunidade internacional. O enviado da ONU (Organização das Nações Unidas) para o Oriente Médio, Tor Wennesland, falou sobre o risco de uma “guerra em larga escala”.

Continua depois da Publicidade

Após os israelenses atacarem o edifício al-Shorouk, na cidade de Gaza, o Hamas lançou uma ofensiva de 130 foguetes contra Israel. Com estes, o número de projéteis disparados desde o início dos confrontos chegaria a cerca de 500.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou a afirmar que Israel “tem o direito de se defender”. No entanto, após falar com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, disse esperar que os confrontos com os palestinos acabem em breve. Os EUA também mandaram um emissário do governo para a região, a fim de buscar vias de entendimento entre os líderes de ambas as partes.