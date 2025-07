Bolsonaro confirma presença em evento de motociata

Notícias do Brasil – O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou nesta segunda-feira (28/7) que comparecerá ao evento de motociclistas organizado por apoiadores em Brasília nesta terça-feira (29/7), mas afirmou que não participará da motociata sobre duas rodas.

“Sobre a motociata? Vou participar do evento, eu vou. Sou motociclista, mas não devo participar da motociata, não”, declarou Bolsonaro a jornalistas na saída da sede do Partido Liberal, na capital federal.

A manifestação foi convocada por meio de um vídeo com versão em inteligência artificial de Bolsonaro, que convida os simpatizantes a “ir à luta” e repete o lema “Deus, Pátria, Família e Liberdade”. O ponto de encontro é o Capital Moto Week, tradicional evento que ocorre anualmente na região da Granja do Torto, reunindo motociclistas de todo o Brasil. Em 2023, Bolsonaro já havia sido recebido no local com entusiasmo por apoiadores, sob gritos de “mito”.

Medidas cautelares e restrições

Apesar do anúncio, Bolsonaro enfrenta medidas cautelares determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito de investigação da Polícia Federal. As restrições incluem:

Uso obrigatório de tornozeleira eletrônica

Proibição de uso de redes sociais

Recolhimento domiciliar noturno, das 19h às 6h

Vedação de sair de casa aos finais de semana

Proibição de contato com outros investigados, como seu filho, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP)

As medidas foram impostas após operação da Polícia Federal em 18 de julho, que apura possíveis tentativas de Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro de pressionar governos estrangeiros, especialmente os Estados Unidos, a adotarem sanções contra autoridades brasileiras.

Na semana passada, o ex-presidente exibiu a tornozeleira eletrônica à imprensa, chamando o equipamento de “símbolo da máxima humilhação”. Em reação, Moraes afirmou que houve descumprimento das medidas e advertiu que nova infração poderá resultar na prisão preventiva de Bolsonaro.