Bolsonaro deixa prisão domiciliar para cirurgia de remoção de pele

Notícias do Brasil – O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi ao Hospital DF Star, em Brasília, na manhã deste domingo (14), para passar por um procedimento de remoção de lesões na pele. Ele chegou acompanhado dos filhos Carlos Bolsonaro, vereador no Rio, e Jair Renan, vereador em Balneário Camboriú (SC). A operação conta com forte esquema de segurança: por determinação do ministro Alexandre de Moraes, Bolsonaro foi escoltado por seis motos e seis viaturas da Polícia Penal até a unidade de saúde.

De acordo com o laudo médico apresentado ao Supremo Tribunal Federal (STF), Bolsonaro tem um “nevo melanocítico do tronco”, geralmente benigno, e uma “neoplasia de comportamento incerto”, cuja natureza — benigna ou maligna — só será definida após análise laboratorial. O procedimento é ambulatorial, com anestesia local e previsão de alta no mesmo dia; costuma durar até 30 minutos, variando conforme tamanho, profundidade e localização da lesão.

Esta é a primeira saída de Bolsonaro desde que passou a cumprir prisão domiciliar. Em 11 de setembro, um colegiado do Supremo condenou o ex-presidente a 27 anos e 3 meses de prisão por envolvimento na tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022; ele segue sob monitoramento e recorre da decisão.

Após a cirurgia, Bolsonaro deverá retornar ao hospital em 10 a 15 dias para retirada dos pontos. Na chegada ao DF Star, apoiadores aguardaram do lado de fora, vestidos com cores da bandeira do Brasil e portando também bandeiras dos Estados Unidos. O ex-presidente não falou com a imprensa nem com os simpatizantes.