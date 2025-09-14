A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Bolsonaro deixa prisão domiciliar para cirurgia de remoção de pele

Ex-presidente é escoltado por ordem de Moraes para procedimento ambulatorial.

Por Beatriz Silveira

14/09/2025 às 09:39

Ver resumo

Notícias do Brasil –  O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi ao Hospital DF Star, em Brasília, na manhã deste domingo (14), para passar por um procedimento de remoção de lesões na pele. Ele chegou acompanhado dos filhos Carlos Bolsonaro, vereador no Rio, e Jair Renan, vereador em Balneário Camboriú (SC). A operação conta com forte esquema de segurança: por determinação do ministro Alexandre de Moraes, Bolsonaro foi escoltado por seis motos e seis viaturas da Polícia Penal até a unidade de saúde.

PUBLICIDADE

De acordo com o laudo médico apresentado ao Supremo Tribunal Federal (STF), Bolsonaro tem um “nevo melanocítico do tronco”, geralmente benigno, e uma “neoplasia de comportamento incerto”, cuja natureza — benigna ou maligna — só será definida após análise laboratorial. O procedimento é ambulatorial, com anestesia local e previsão de alta no mesmo dia; costuma durar até 30 minutos, variando conforme tamanho, profundidade e localização da lesão.

Leia também: Isabelle Nogueira é detonada após postar foto com ministra de Lula: “vendida”

PUBLICIDADE

Esta é a primeira saída de Bolsonaro desde que passou a cumprir prisão domiciliar. Em 11 de setembro, um colegiado do Supremo condenou o ex-presidente a 27 anos e 3 meses de prisão por envolvimento na tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022; ele segue sob monitoramento e recorre da decisão.

Após a cirurgia, Bolsonaro deverá retornar ao hospital em 10 a 15 dias para retirada dos pontos. Na chegada ao DF Star, apoiadores aguardaram do lado de fora, vestidos com cores da bandeira do Brasil e portando também bandeiras dos Estados Unidos. O ex-presidente não falou com a imprensa nem com os simpatizantes.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Roraima

PCRR desarticula grupo que se passava por agentes para praticar crimes em Boa Vista

Quadrilha usava distintivos e coletes falsos para simular operações.

há 37 minutos

Polícia

PF prende oito por megaesquema de fraudes no Pix com desvio de mais de R$ 1 bi

Prisões foram convertidas em preventivas; quadrilha teria explorado contas PI no Banco Central e invadido sistemas da C&M, causando prejuízo bilionário.

há 1 hora

Brasil

Morre Hermeto Pascoal mestre da “música universal” aos 89

Família pede que fãs celebrem sua obra “fazendo soar uma nota”; artista seguia ativo e venceu o Grammy Latino em 2024.

há 2 horas

Brasil

CPMI do INSS tenta garantir depoimento do “Careca” após prisão pela PF

Comissão tratará Antunes como peça-chave para explicar a engrenagem dos descontos não autorizados.

há 2 horas

Esporte

Brasil enfrenta Inglaterra em amistoso na penúltima Data FIFA de 2025

Duelo em Manchester reforça preparação para 2027 e revive confronto decidido nos pênaltis em 2023.

há 3 horas